Verbod klap voor vuurwerkhandel: ‘Zorgt bovendien niet voor minder ongelukken’

9 november De al dagen aanhoudende daling van het aantal coronabesmettingen zet flink door en dat merken ze nu ook goed in de ziekenhuizen. Voor de vijfde dag op rij lagen daar minder patiënten. Toch zullen we deze maatregelen nog langer moeten volhouden, zegt de Leidse hoogleraar epidemiologie Frits Rosendaal: ,,Wat we nu niet moeten doen is gelijk weer terug naar het oude.”