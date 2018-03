'Regeringspartijen ruziën over verbod op knalvuurwerk'

De twee verantwoordelijke bewindslieden hebben meerdere opties in kaart gebracht. De meest haalbare optie is volgens Grapperhaus en Van Veldhoven een verbod op rotjes en de verplichting om bij vuurpijlen ook stabiele afschietbuizen en veiligheidsbrillen te verkopen. Die laatste maatregel is niet omstreden. De eerste wel. Bronnen binnen de VVD laten weten dat het voorstel nog in de voltallige ministerraad moet worden besproken. De liberalen laten echter bij voorbaat weten niet te zullen instemmen met wat voor vuurwerkverbod dan ook. Liever heeft de partij een strengere aanpak van illegaal vuurwerk.

'Afbreuk van traditie'

Leo Groeneveld, voorzitter van vuurwerkbranchevereniging Pyrotechniek Nederland, zegt dat een verbod op knalvuurwerk een enorme domper zou zijn. ,,Qua omzet weliswaar niet zo, knalvuurwerk is acht procent van de totale vuurwerkverkoop. Maar dit doet zou wél enorme afbreuk doen aan de vuurwerktraditie van oud en nieuw. En het is een schijnoplossing. Het helpt qua veiligheid niks. Sierpijlen knallen ook. We wonen hier in Nederland ook niet op een eiland. Knalvuurwerk kun je overal om ons heen krijgen. We waren trouwens allang op de goede weg. De overlast afgelopen jaarwisseling was al een stuk minder dan voorgaande jaren.''