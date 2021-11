Verbod op smaakjes e-sigaret: branchevereniging bang voor duizenden ziekenhuisopnamen

Zelf maken

In 2018, 2019 en 2020 werden er in de Verenigde Staten 3000 mensen opgenomen in het ziekenhuis met EVALI ( e-cigarette or vaping use-associated lung injury ), ook vonden 60 mensen de dood. EVALI kwam op nadat mensen e-sigaretten rookten waarin een mengsel van vitamine E-acetaat en THC, de werkzame stof uit cannabis, zat. Doordat de cannabis op oliebasis was en het vitamine E-acetaat daaraan werd toegevoegd, ontstond er een filmlaagje op de longen waardoor er geen zuurstof meer kon worden opgenomen. Een deel van de mensen die in het ziekenhuis terecht kwam, had een vloeistof gebruikt uit een winkel. Maar het grootste gedeelte van de slachtoffers was zelf aan het combineren geslagen of had de vloeistof van een ‘informeel’ tussenpersoon.

Kan ook in Nederland gebeuren

‘t Hart zegt dat het niet uitgesloten is dat dit in Nederland ook gaat gebeuren: ,,Ik kreeg afgelopen week een vraag van een winkelier of hij de olie die hij gebruikt voor geurkaarsen ook in zijn e-sigaret kon doen. Ik vind dit soort vragen zorgelijk en zou daarom graag de regering vragen om nog eens te kijken naar welke smaakjes je precies gaat verbieden. Houd er dan in ieder geval nog een paar over, zodat mensen in ieder geval kunnen afbouwen en niet weer overstappen naar een gewone sigaret. Want dat is nog zorgelijker.”



Ook De Lange hoopt dat er een herziening komt in de maatregel: ,,We merken dat er paniek is onder gebruikers. Als ze het straks niet meer kunnen kopen, willen ze het ‘dan maar’ zelf maken. Wij raden hen aan om dat dus niet te doen en de smaakjes online te bestellen in andere landen als je echt niet zonder kunt.”



Beiden zijn bang dat de controle op de kwaliteit die nu nog wel bestaat, volledig verloren zal gaan. En dat mensen die ‘dan maar zelf’ smaakjes gaan brouwen daar qua gezondheid de dupe van gaan zijn en dus in het ergste geval in het ziekenhuis belanden door het gebruiken van verkeerde stoffen. Ze drukken de regering op het hart om dit soort zaken mee te nemen in verdere beslissingen rondom het verbod.