'Verborgen parel' Friesland derde in top 10 Lonely Planet

Temperatu­ren tot 27 graden, weekend nóg warmer: 'We boffen'

21 mei Terwijl het Eerste Pinksterdag aan de kust nog fris was, is de zon op Tweede Pinksterdag compleet doorgebroken. Meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline: ,,Het is een schitterende dag: zonnig, met temperaturen van 20 tot 27 graden. Het is flink warmer dan normaal, dus we boffen.'' Bovendien houdt het warme weer aan. In het weekend kan het 29 graden worden.