Verdacht postpakket blijkt ongevaarlijk, ontruiming Utrechts kantoor voorbij

De sfeer op straat is ontspannen, in groepjes wordt gepraat en gelachen. In gele en oranje hesjes gestoken bhv’ers staan er genoeg. Een van hen klaagt over de koude wind die meedogenloos tussen de kantoorgebouwen door waait. Vragen over de ontruiming mogen medewerkers niet beantwoorden. Bedrijfspolicy, zegt de woordvoerder van equensWorldline. Hij kan alleen bevestigen dat er een verdacht pakketje bij de receptie is binnengekomen. ,,Dat wordt nu onderzocht. Aan wie het geadresseerd was, is niet bekend.’’ Om 15.04 uur wordt alles vrijgegeven.