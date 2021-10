Verdachte (38) aanslagplan priklocatie Den Helder vrijgesproken: ‘Terroristisch motief staat niet vast’

Een 38-jarige man uit Den Helder is vrijgesproken van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf door het plannen van een ontploffing bij een priklocatie in maart in zijn woonplaats. Hoewel de rechter vindt dat er ‘sterke aanwijzingen’ zijn dat hij een vuurwerkbom naar binnen wilde gooien, is het ‘niet vast komen te staan dat hij een terroristisch oogmerk had’.

Tegen Ralph K. was een straf van 2,5 jaar geëist. K. werd op 18 maart van dit jaar aangehouden nadat er bij de politie een melding was binnengekomen dat er iets stond te gebeuren bij het oude gemeentehuis in Den Helder. Dat was op dat moment in gebruik als test- en vaccinatielocatie van de GGD. Uit onderzoek bleek dat de man die dag met verschillende personen contact had opgenomen omdat hij op zoek was naar zwaar vuurwerk, portofoons en een lont. Ook zocht hij contact met een kennis die als beveiliger werkte bij de GGD.

De beveiliger, die zich zorgen maakte, heeft een opname van het gesprek gemaakt en aan de politie overgedragen. In dit gesprek stelde de man onder meer vragen over de beveiliging en zei hij dat hij de vaccinatielocatie zou opblazen, zodat er een week lang niet gevaccineerd zou kunnen worden.

Vuurwerkbom

De rechtbank oordeelt vandaag dat er sterke aanwijzingen zijn dat K. inderdaad concrete plannen had om ’s nachts een vuurwerkbom naar binnen te gooien bij de vaccinatielocatie. Maar de rechter gaat niet mee in de verklaring van de man dat hij is uitgelokt om zijn uitspraken tegen de beveiliger te doen. Ook gelooft de rechtbank niet dat enkel sprake was van een grap of van stoerdoenerij, zoals de man heeft verklaard.

Toch wordt de 38-jarige man vrijgesproken, en dat komt doordat onderdeel van de beschuldiging was dat hij een terroristisch oogmerk had met zijn plannen. Dat staat volgens de rechtbank niet vast. ‘De wet stelt specifieke eisen aan het bewijs van zo’n terroristisch oogmerk. Een dader moet daarvoor de bedoeling hebben om de bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, of om de overheid ergens toe te dwingen. Ook het willen ontwrichten van belangrijke structuren in een land levert een terroristisch oogmerk op’, motiveert de rechter. ‘In deze zaak is niet gebleken dat de man een dergelijke bedoeling had.’

