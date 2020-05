Verdachte aanrandingen Kempen stond iets na 08.00 uur op de stoep bij politie: ‘We hadden hem al in beeld’

‘Zeer grote brand’ in kerncentra­le Dodewaard, is dat reden voor paniek? Deze hoogleraar legt uit hoe het zit

15:22 Kan bij een (oude) kerncentrale als die in Dodewaard nog radioactiviteit vrijkomen, bijvoorbeeld bij een brand als die van donderdag? Bij de melding van ‘zeer grote brand’ in zo'n gebouw is dat een belangrijker vraag. Hoogleraar Jan Leen Kloosterma van de Technische Universiteit Delft geeft in dit verhaal het antwoord.