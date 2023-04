‘Verdachte commando Sil A. betrokken bij plannen om Ridouan Taghi te vinden in Dubai’

Volgens Ruperti is de verdachte commando Sil A. nog steeds verbaasd dat hij door het OM wordt gelinkt aan Taghi. Kort na zijn arrestatie vertelde hij al dat zijn enige betrokkenheid was, dat hij in 2019 in het diepste geheim plannen voorbereidde om Taghi op te halen en eventueel uit te schakelen in Dubai danwel Iran. Dat zou met meerdere mensen zijn besproken, onder meer met medewerkers van de geheime diensten. ,,Hij moest meedenken hoe ze Taghi konden ophalen en anders ter plekke neutraliseren.” Over een operatie in Iran had A. zijn bedenkingen, maar in Dubai zag hij zeker mogelijkheden. Het zou voor het eerst zijn geweest als het Korps Commandotroepen daadwerkelijk zou zijn ingezet om Taghi in het diepste geheim uit te schakelen in een ander land.