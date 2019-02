Verdachte dodelijke crash Anna Paulowna: ‘Wou dat ik jongens kon terugbrengen’

Dat zei de 20-jarige Siem B. uit Oudesluis vandaag in de rechtbank in Alkmaar na het voorlezen van de slachtofferverklaringen in zijn strafproces. B. is verdachte in de zaak rond de fatale autocrash in Anna Paulowna op 1 september vorig jaar, waarbij drie jongens (een van 15 en twee van 16 jaar) omkwamen. Een meisje (17) raakte ernstig gewond. Zij zaten in de auto van B. toen die met hoge snelheid verongelukte.