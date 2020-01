Verdachte Joey D. aangehouden na urenlange omsingeling: ‘Heeft zichzelf ernstig verwond’

De politie heeft een huis in Rosmalen omsingeld waar een man die vanochtend tot een gevangenisstraf is veroordeeld zich met een vuurwapen heeft verschanst. Joey D. zou volgens de politie ook op agenten geschoten hebben, maar dat ontkent hij via een sms aan zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers. Kuijpers heeft vanuit zijn kantoor in Amsterdam contact met zijn cliënt. Hij belandde volgens de politie in een vuurgevecht met agenten toen zij hem probeerden te arresteren.

Rond 19.15 uur vanavond ontstond er lawaai bij de woning, waarbij het arrestatieteam het huis binnenviel na een onderhandelingspoging. Een ambulance en een traumaheli werden opgeroepen. De politie verklaarde later dat de verdachte is aangehouden nadat hij zichzelf ernstig verwondde.

Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde D. vanochtend tot 15 jaar en 6 maanden celstraf voor het doodschieten van zijn oom Martie Heesbeen (49) eind 2014. Even later kwam vanuit de politie het bericht dat er is geschoten in de straat waar D. woont. D. zelf ontkent nu dus geschoten te hebben. Advocaat Kuijpers: ,,Hij zag waarschijnlijk in de media dat het zo beschreven wordt. Maar ik kreeg een sms waarin stond ‘Ik heb niet geschoten’.”

De Bossche advocaat heeft D. een bericht teruggestuurd waarin hij hem adviseert om zijn kleren uit te doen en in zijn onderbroek naar buiten te komen. ,,Want als zo’n arrestatieteam binnenkomt... dat gaat niet zachtzinnig.” Na dat sms’je bleef het echter stil vanuit het huis in Rosmalen. Kuijpers: ,,Ik probeer hem af en toe te bellen, maar ik krijg hem niet te pakken.”

Quote Wees een vent en kom naar beneden Politie

Wees een vent

Er zijn onderhandelaars van de politie aanwezig. De veroordeelde Joey heeft zich vooralsnog niet overgegeven. Een omstander, die rond 14.45 uur drie doffe knallen hoorde, wilde rond 17.00 uur haar auto van de parkeerplaats halen en hoorde hem aan de politie om een ladder vragen. Daarbij zei hij dat hij alleen met een vrouwelijke agent wilde praten. Uiteindelijk werd er een ladder geplaatst, maar hij zei naar binnen te gaan om wat te eten. Een vrouwelijke agente onderhandelt via een megafoon met Joey, die in zijn huis zit opgesloten. ,,Wees een vent en kom naar beneden”, lijkt er te klinken.

Volledig scherm Arrestatieteam in Rosmalen probeert Joey D. aan te houden. © Bart Meesters Mogelijk heeft de veroordeelde een automatisch wapen en heeft hij zich opgehouden op het balkon van zijn woning. De politie is met een arrestatieteam gekomen en heeft het huis volledig omsingeld, maar heeft Joey volgens de eerste berichten nog niet kunnen aanhouden. De politie verschuilt zich op platte daken in de omgeving om het huis vanuit daar te kunnen observeren.

Getuigen

Een bewoner die net thuiskwam kan zijn huis niet meer in, omdat de politie de straat heeft afgesloten. Een omstander laat weten dat hij meerdere schoten heeft gehoord vanuit zijn huis.



Omstander Lucille Dal uit Rosmalen stond op de parkeerplaats van de Jumbo toen ze de schoten hoorde. Die ligt schuin tegenover het huis van D. ,,Ik schrok me dood’’, zegt ze tegen het Brabants Dagblad. ,,Ik hoopte dat het een oefening was, maar dit was echt. Mijn knieën knikken er nog van.’’



Het was volgens Dal niet heel druk aan deze kant van het centrum. Om de hoek wel, daar was veel winkelend publiek. ,,Het was als een normale dinsdagmiddag. Maar na de schietpartij kwamen hier veel kijkers. Sensatiezoekers’’, zegt Dal, die Martie Heesbeen persoonlijk kende. ,,Ik ben zelf snel weggegaan. Ik hoef dat niet te zien. Zeker niet van degene om wie het hier gaat.’’



Het kinderdagverblijf dat vlakbij het huis in de straat zit, is ontruimd. De kinderen zijn overgebracht naar een plek in het centrum van Rosmalen.

Doodschieten oom Martie

De 27-jarige Rosmalenaar D. werd eerder door de rechtbank in Den Bosch vrijgesproken, maar in het hoger beroep dinsdag alsnog veroordeeld. Hij was niet bij de rechtszaak dinsdagmorgen.



D. schoot op 2 december 2014 zijn oom Martie Heesbeen en zijn hond dood op de Rosmalense Van Oldenbarneveltlaan. Joey en Martie werkten enige tijd samen in het bedrijf van familie.



Volgens het Openbaar Ministerie had Joey gehoord dat het slecht ging met de zaak en dat een toenmalig directeur met zijn oom bezig zou zijn om een ander bedrijf te starten. Daarmee zouden de verdachte en zijn zus een bonus van zes miljoen euro mislopen. Getuigen vertelden dat Joey zou hebben gezegd dat hij degene kapot zou schieten die daarvoor verantwoordelijk was.

Volledig scherm Arrestatieteam in Rosmalen probeert Joey D. aan te houden. © Bart Meesters

