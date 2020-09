Verdachte Jos Brech: ‘Nicky was al overleden toen ik hem vond’

LIVENa jaren van zwijgen spreekt verdachte Jos Brech in een videoverklaring over de zaak Nicky Verstappen. Nicky was al dood toen Brech hem in 1998 bij toeval vond, zegt hij daarin. In paniek hield Brech zijn mond. Vandaag wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Dit artikel wordt steeds bijgewerkt, zie ook de tweets onderaan.

Op de video vertelt Brech, die verdacht wordt van het misbruiken en doden van Nicky Verstappen: ,,Ik loop met een geheim rond. Hoe langer ik het geheim met me meedraag, hoe lastiger het is om er iets mee te doen.” Maar vandaag is het moment daarin verandering te brengen, zegt hij, ook omdat Nicky's familie zijn uitleg moet horen.

,,Het was een mooie zomer, in 1998,” begint hij. Brech was er veel op uit, in de natuur. Zo ook in augustus, als zijn aandacht op de Brunssummerheide wordt getrokken door ‘iets in de verte’. Hij wil op dat moment gaan plassen. Wanneer Brech gaat kijken, ziet hij iemand liggen. ,,Een persoon. Het was een kind.” Hij huilt als hij erover vertelt, zo legt de camera vast. ,,Ik heb geluisterd of er een hartslag was, hem aangeraakt. Hij was overleden.” Wie zou geloven dat hij er niets mee van doen had? Brech was eerder al eens gesnapt toen hij kinderen betastte. ,,Ik ging naar huis, heb er niemand over gesproken.”



Fietsen

Uren na de vondst weet hij naar eigen zeggen niet meer wat hij doen moet. ,,Ik ben gaan fietsen om er over na te denken.” Brech wil bezig blijven. Op de Brunssummerheide, waar Nicky vlakbij het zomerkamp waar hij verbleef na een lange zoektocht dood werd gevonden, wordt Brech dan ook fietsend gezien door een marechaussee. Zo komt hij twintig jaar later in beeld bij het recente, grote dna-onderzoek om de zaak te kraken. Naar eigen zeggen was Brech vlak na de vondst wel van plan om aan de bel te trekken. Hij dacht er echter niet aan om dat anoniem en telefonisch te doen, en stapte daarom ook op de fiets om de melding te doen. ,,Ik wilde ‘s avonds melden waar ik Nicky vond, maar toen bleek hij al gevonden.”

In een toelichting aan de rechter vertelt Brech hoe hij ook met zijn wang voelde of hij een ademhaling van Nicky hoorde. Hij legde zijn oren op de borst om een hartslag te detecteren. Het lichaam van de jongen was nog warm, maar levenloos, stelt Brech.

Gevangenis

Hij vertelde voorafgaand aan de inhoudelijke verklaring over de vondst van die zomer op de video ook over zijn gevangenneming. Hoe hij binnenkwam in de gevangenis, hoe zijn vingerafdrukken afgenomen werden. Brech, tranen verbijtend: ,,Ik ben niet zo’n prater, ik ben introvert. Ik was heel erg geschokt door de arrestatie. Niemand kon je helpen, alleen de advocaat. Daarna vervoer naar Nederland, privéjets, vervoer, verhoren in Nederland. Dan kom je in isoleercel. Daar zit je dan.”

Hij sprak toen met zijn advocaat af niet te verklaren. Nu doet hij dat wel, legt hij uit. ,,De rechtbank zei dat ik de sleutel van mijn cel heb, als ik zal verklaren. De tweede reden is dat de ouders recht hebben te weten wat er is gebeurd.” Brech wilde voorkomen dat hij wisselende verklaringen zou afleggen, door middel van de video. Daarom blijft hij ook terughoudend met een verdere toelichting. ,,Ik wil niet verder invullen wat ik niet precies weet,” zegt hij de rechter.

Nu pas

De rechter vraagt hem onder meer waarom de verklaring, die eerder al is opgenomen, nu pas komt. ,,Dat is in onderling overleg met mijn advocaat.” De rechter reageert: ,,U kunt dit zelf niet uitleggen? Uw advocaat was er niet bij, u wordt beschuldigd, daarom vraag ik het aan u.”

Overigens bleef het even onduidelijk wanneer de verklaring nu precies werd vastgelegd. Brech sprak zelf over ‘een tijdje geleden'. Maar zijn advocaat Gerald Roethof geeft later toe: het filmpje is vorige week opgenomen. Dat maakt Brech kwetsbaar voor kritiek, die luidt dat hij eerst afwacht wat voor bewijs er tegen hem is, om vervolgens zijn verhaal daarop af te kunnen stemmen. Eerder sprak Roethof nog over een ‘kluisverklaring', die veel eerder was vastgelegd en ingezet kon worden.

Na de videoverklaring zegt Brech ook dat de periode na de vondst van Nicky Verstappen ‘een waas’ is. Advocaat Roethof maant hem ondertussen niets te zeggen en vraagt om een schorsing, terwijl de rechter daar tegenin gaat. Daarna vraagt ook Brech om de zaak even stil te leggen, wat dan ook gebeurt.

Als later het OM Brech vraagt wat hij nu precies zag, wat zijn ‘aandacht trok’ op de heide waardoor hij Nicky vond, blijft Brech vervolgens ook vaag. ,,Het zijn van die dingen die ik niet precies weet. Daarom wil ik ook gebruik maken van mijn zwijgrecht.” En zo gaat het verder, als het OM meer vragen stelt. Net zoals de afgelopen maanden is er steeds weer dat zwijgrecht. Maar soms ook mondjesmaat antwoorden. Zo zegt Brech Nicky rechtgelegd te hebben, de kleding van het jongetje gefatsoeneerd te hebben. ,,Ik heb Nicky netter proberen neer te leggen. Hij lag niet op zijn rug, een been was gestrekt.”

De rechtbank vraagt waarom Brech toch niet eerder die verklaring overlegde. De ouders hadden ook eerder al recht om die te horen. ,,Ik begrijp het niet goed.” Brech reageert: ,,Door alle commotie rondom mijn arrestatie had ik het gevoel al veroordeeld te zijn.” Er waren blijkbaar opmerkingen van andere gedetineerden en bewaarders die daar aanleiding toe gaven. En hij kreeg dat idee bij verhoren door de politie.

Bewijs

Het dna-bewijs voor Brechs betrokkenheid lijkt ondertussen overtuigend: op het lichaam en de kleding van Nicky is dna van Brech aangetroffen (27 sporen - huid, speeksel en haar). Maar verder ontbreekt het grotendeels aan bewijs, bovendien zweeg Brech tot dusver. Hij verklaarde slechts: ‘Ik heb Nicky niet ontvoerd, niet verkracht en niet om het leven gebracht.’ Toch kondigde zijn advocaat vanochtend aan: Brech zal vandaag verklaren.

Eerder temperde Roethof de verwachtingen al rond een inhoudelijke verklaring van zijn cliënt: als Brech iets vertelt, schetste de advocaat, is dat mogelijk niet wat ouders en zus van Nicky willen horen. Zij zien Brech immers als dé man die de dood van hun zoontje en broertje op zijn geweten heeft, maar hij zelf wil dat - in elk geval tot nu - niet toegeven.

Verslaggever Niels Klaassen blikte vanochtend vooruit op de zaak. Bekijk hieronder het fragment.

In de rechtbank van Maastricht is vandaag de inhoudelijke behandeling begonnen, daarvoor zijn zeven dagen uitgetrokken. Vandaag en morgen wordt het dossier behandeld en wordt een 3D-animatie getoond van Nicky's onderbroek, waarop dna-sporen zichtbaar zijn.

