Verdachte Kamil E. (35) over moord Peter R. de Vries: ‘Ik was alleen chauffeur’

De 35-jarige Kamil E. die verdacht wordt van de moord op Peter R. de Vries houdt vol dat hij onschuldig is. Hem is alleen gevraagd om twee mensen van Rotterdam naar Amsterdam te brengen, zei hij vanmorgen in de rechtbank. De 22-jarige vermoedelijke schutter Delano G. beroept zich op zijn zwijgrecht.

De Vries (64) werd op 6 juli vorig jaar in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard. Hij bezweek negen dagen later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Nog geen uur na de aanslag hield de politie de vluchtauto al aan op de A4, ter hoogte van de afrit Leidschendam. Daarin lag ook het omgebouwde alarmwapen dat G. gebruikt zou hebben. E. zou de vluchtauto hebben bestuurd en in de periode voorafgaand aan de moordaanslag voorverkenningen hebben uitgevoerd. Hij zou met zijn opvallende tatoeage in zijn nek te zien zijn op camerabeelden en zijn telefoon ‘bewoog’ mee met De Vries tijdens die verkenningen.

Als de rechter E. de camerabeelden laat zien waarop twee weken voor de moord een man is te zien die Peter R. de Vries lijkt te volgen, ontkent E. dat hij dat is. De jas die de persoon op de beelden aan heeft, vertoont opvallende gelijkenissen met een jas van E. De politie trof E. met precies zo'n jas op een eerder genomen privé-foto aan. Maar volgens E. zitten er wel degelijk kleine verschillen in de jas, die niet op beeld zijn waar te nemen.

Volgens E. had een vriend op 6 juli gevraagd om twee mensen van Rotterdam naar Amsterdam te brengen. Hij wil niet zeggen wie hij moest wegbrengen en of een van die manen mede-verdachte Delano G. was. E. zegt dat hij 100 euro kreeg voor brandstof en eten.

Versleutelde berichten

In de vluchtauto werd een telefoon gevonden, waarop versleutelde berichten zijn gevonden en ontcijferd. G. en E. spraken daarin over het moordplan met een nog onbekende derde persoon, de vermoedelijke opdrachtgever. Deze persoon - aangeduid als NN-*4229 - benadrukt aan beide verdachten dat de moord moet lukken. G. antwoordt daarna; ‘Bro ik schiet die kk ding helemaal door ze kk lichaam heen, die vieze kk hoer, hoofd alles laat hem daar als een sletje achter’.



Na de moord stuurde G. euforische berichten dat het plan was gelukt. ‘Bro, hahaha. Dwars door ze hoofd en lichaam. Hij is dood, kk doos. Alles spoot. Die bloed, iedereen gillen. Hij bewoog niks meer’.



Volgens het Openbaar Ministerie heeft het er ‘alle schijn’ van dat de moord verband houdt met de werkzaamheden die De Vries verrichtte voor Nabil B., de kroongetuige in het grootscheepse liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is daarin de hoofdverdachte. De Vries trad op als vertrouwenspersoon en adviseur van de kroongetuige. In 2018 en 2019 werden respectievelijk de broer en de advocaat van de kroongetuige vermoord.

Schadeclaim

Voor de zaak zijn twee dagen uitgetrokken. Vandaag staat de rechtbank stil bij de feiten, het bewijs dat er ligt en de persoonlijke omstandigheden van de verdachten. Ook spreken de nabestaanden van De Vries. De planning is dat het Openbaar Ministerie ‘s middags ook de strafeisen bekend maakt. Het OM heeft in dat betoog een beeldpresentatie verwerkt, ter illustratie van het bewijs.

Volgende week woensdag komen de advocaten aan het woord. De vriendin van De Vries zal dan ook spreken over de impact die de moord op haar leven heeft gehad. Haar schadeclaim aan het adres van de verdachten wil zij achter gesloten deuren toelichten, zodat dat ‘in vrijmoedigheid’ kan worden gedaan. Op 14 juli doet de rechtbank uitspraak.