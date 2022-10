Verdachte Mallorca-zaak ook verdacht van cybercrime, andere verdachte kreeg boete voor wangedrag

UpdateEen van de verdachten van het uitgaansgeweld op Mallorca is in maart van dit jaar aangehouden in een onderzoek naar cybercrime. Hij wordt ervan verdacht gekraakte Zalando- en Bol-accounts door te verkopen. Nu.nl heeft stukken hierover ingezien tijdens onderzoek voor de podcast Het geheim van Mallorca .

In dit onderzoek zijn spraakberichten onderschept, waarin Lukas O. spreekt over zijn rol bij het geweld. In een via Telegram verstuurd spraakbericht zegt O. volgens de nieuwssite: ,,Een paar gasten zijn gewoon kankerdom geweest. Die hebben gewoon die guy in coma getrapt en dat heb ik gelukkig niet gedaan.”

In een ander bericht zegt hij: ,,Ja, Ik heb volgens mij die gast twee trappen of zo gegeven. Maar dat was gewoon nog... ik heb gewoon twee trappen of zo gegeven, maar dat was gewoon nog terwijl die guy nog gewoon stond. Terwijl zij nog terugvochten, zeg maar.” Onduidelijk is wie O. bedoelt met ‘die gast’. O. wordt niet verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 27-jarige Carlo Heuvelman. Er zijn op die avond ook nog andere jongens mishandeld.

De berichten zijn vorig jaar juli enkele dagen na het uitgaansgeweld op Mallorca verstuurd. O. was op dat moment in Italië en stond via Telegram in contact met een medeverdachte in het onderzoek naar cybercrime, Kyle B.

Het vermoeden van de politie is dat O. gekraakte accounts van Zalando en bol.com doorverkoopt aan derden. Het Openbaar Ministerie (OM) in Oost-Nederland, waar het onderzoek loopt, zegt tegen NU.nl dat er nog niet is besloten of O. in deze zaak voor de rechter moet komen.

Twee vechtpartijen

Carlo Heuvelman uit Waddinxveen werd op 13 juli vorig jaar zo hard tegen zijn hoofd geschopt of geslagen op de boulevard in El Arenal dat hij in coma raakte en vier dagen later overleed. Negen Hilversumse jongens waren erbij toen Heuvelman tegen de grond werd gewerkt.

Kort voor deze fatale mishandeling, waren ze elders op de boulevard slaags geraakt met andere jongens uit Heerhugowaard.

Rechtszaak

Ruim een jaar na de fatale mishandeling van Heuvelman is nog altijd niet duidelijk wie hem dodelijk heeft verwond. De negen Hilversummers hebben het ‘niet gezien’. Geen ‘actieve herinnering’ meer aan het gebeuren. Of zeggen het ‘niet te meer’ te weten. Precies een week geleden begon de rechtszaak tegen hen. De drie hoofdverdachten Sanil B. (20), Mees T. (19) en Hein B. (19) ontkennen Heuvelman te hebben geraakt, ondanks meerdere getuigen die hen aanwijzen.

Forse boete voor andere verdachte

Vandaag in Lelystad is dag 6 van het proces en worden de persoonlijke omstandigheden van vijf verdachten besproken. ‘Cybercrime-verdachte’ Lukas O. kwam aan het woord. De rechters hadden duidelijk moeite met zijn ongeïnteresseerde houding en het feit dat hij weinig empathie lijkt te tonen voor de slachtoffers. Dat constateert ook de reclassering, maar Lukas zegt dat ‘die vrouw’ het allemaal verkeerd heeft geïnterpreteerd. Over de verdenking in de ‘cybercrime-zaak’ wilde hij niks zeggen.

De verdachten van vandaag staan niet terecht voor de dood van Carlo maar voor andere vormen van geweld. Na Lukas kwam Stan F. aan de beurt. Bij Stan (19) bleek dat hij in de zomer nog een forse boete van 250 euro heeft gekregen voor wangedrag op straat. Ook daar was - tot groot onbegrip van de rechters - weer alcohol bij betrokken. ,,Dat was dom”, zegt Stan. ,,Maar er is niemand gewond geraakt of zo en niks vernield.” Stan kreeg de boete voor ‘straatschenderij', baldadigheid op straat.

Carlo Heuvelman stierf vorig jaar op 27-jarige leeftijd, vier dagen na een mishandeling op Mallorca: