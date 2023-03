Verdachte moord Peter R. de Vries googelde naar zijn beveiliging en John van den Heuvel

Al bijna twee maanden voor de moordaanslag zocht hij op zijn iPhone naar informatie, blijkt uit dossierstukken en bronnen rond het onderzoek naar de moord op De Vries. De zoektermen kunnen als bewijs worden gebruikt als ze kunnen aantonen dat de rol van De Vries als vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces het motief voor de moord is geweest. Mocht dit zo blijken te zijn, dan kan dat tot strafverzwaring leiden, schrijven NU.nl en RTL Boulevard.

‘Buitengewoon pijnlijk’

Van den Heuvel en zijn beveiligingsteam wisten niet dat de verdachte hem heeft gegoogeld. De misdaadverslaggever is boos dat hij niet op de hoogte is gebracht. „Daar schrik je van. En ik hoorde van de redactie dat het is gebeurd”, reageert de misdaadverslaggever van De Telegraaf. ,,We zijn nu ruim 1,5 jaar na die moord en dan moet je daar op zo’n manier kennis van nemen.”