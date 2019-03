Verdachte schietpartij opgepakt

Bij de deur besef ik tot in al mijn vezels: alles van waarde is echt weerloos

19:04 Marieke Dubbelman (43) is columniste van AD Utrechts Nieuwsblad. Onder de auteursnaam ‘Vinexvrouwtje’ beschreef ze een aantal jaren het leven in de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn. De laatste jaren schrijft ze weer onder haar eigen naam over háár Utrecht. De stad waar haar kinderen opgroeien. De stad waar het openbare leven vandaag plotseling stil kwam te liggen. Dit is hoe zij dat heeft beleefd.