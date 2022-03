Verdachte van dodelijke illegale abortus blijft vast, slachtoffer Patricia ‘stond kind af in Brazilië’

De 50-jarige Dennis van E., verdacht van het uitvoeren van een illegale abortus met dodelijke afloop op zijn vriendin Patricia, blijft hardnekkig ontkennen. Van E. hoorde vandaag in Amsterdam dat hij nog steeds in voorlopige hechtenis moet blijven. 24 mei wordt het drama uit oktober 2019 eindelijk inhoudelijk behandeld.

De advocaat van Van E. probeerde voor de zoveelste keer de voorlopige hechtenis te laten schorsen. Hij deed dat onder meer door te stellen dat slachtoffer Patricia ‘al eerder in Brazilië een kind heeft afgestaan'. De rechter reageerde daar geïrriteerd op: ,,Wat heeft dat met de medische kant van deze zaak te maken, u bent me kwijt.”

De advocaat probeerde uit te leggen dat Patricia wellicht zélf abortus wilde, omdat ze al eerder in Brazilië een jongetje ter adoptie heeft afgestaan. Daaruit zou dan moeten blijken dat ze ook geen jongetje wilde toen ze zwanger was van Van E. Het ongeboren kind in haar buik waar Dennis volgens justitie vanaf wilde, was opnieuw een jongetje.

Van E. werkt niet mee aan onderzoek Pieter Baan

Van E. (50) - die weigerende mee te werken aan onderzoek in het Pieter Baan Centrum - wordt ervan verdacht in oktober 2019 in zijn huis in Diemen illegaal abortus te hebben gepleegd bij zijn toenmalige Braziliaanse vriendin Patricia Oliveira dos Santos door haar drugs, abortuspillen en alcohol te geven. Patricia beviel van het kind, maar overleed door hevige bloedingen. Het kindje (30 tot 35 weken oud) werd dood geboren. Patricia was acht maanden zwanger. Van E. wordt beschuldigd van medeplegen moord op het kind en illegale abortus met de dood tot gevolg op de moeder. Agenten troffen een gruwelijk bloedbad aan in de woning. Van E. meldde zich zelf bij de politie.

Justitie lijkt ervan overtuigd dat Van E. een meisje wilde en geen jongen en dat hij daarom zijn vriendin zwaar onder druk zette abortuspillen in te nemen. Zelfs al toen ze nog in Brazilië was.

Van E. - niet meer in bodybuildvorm zoals voorheen - was er vanmorgen bij in de rechtbank. Driftig schreef hij mee met wat er gezegd werd. Mondeling had hij nu niets toe te voegen. Ook het feit dat zijn vader ernstig ziek is, leidde niet tot schorsing van de voorlopige hechtenis.

Van E. leerde Patricia 5,5 jaar geleden kennen in Brazilië. Zijn verhaal was en is nog steeds dat zij zelf abortus wilde. De abortus moest geheim blijven, Van E. zegt dat hij haar slechts ondersteunde. Onderzoek heeft uitgewezen dat Van E. de vader van het kind was. Van E. bouwde ooit een succesvolle carrière als financieel deskundige op en verscheen in diverse media als expert. Patricia komt uit een arme familie in de Braziliaanse stad Fortaleza en dacht met Dennis het geluk te hebben gevonden.