Verdachte van in brand steken man in Breda meldt zich bij politie in auto van slachtoffer

De politie meldt dat de verdachte zich heeft gemeld op het politiebureau. Het gaat om een 51-jarige man uit Breda. Hij meldde zich in een grijze Volkswagen Caddy, volgens de politie dezelfde auto als waarin de man na het incident is weggereden. Het blijkt de auto van de overleden Van Zundert zijn.



De man die zich meldde is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek. Hij is een bekende van de politie en kende ook het slachtoffer, aldus de politie. ,,Hij staat in ons systeem en heeft in het verleden strafbare feiten gepleegd”, zegt woordvoerder Willem-Jan Uytdehage.



Volgens Omroep Brabant is de verdachte de voormalig zakenpartner van het slachtoffer, maar de politie doet daar geen mededelingen over. BN DeStem weet te melden dat de politie vanmiddag een huiszoeking heeft gedaan in de woning van de 51-jarige verdachte. De politie wil niet bevestigen dat het om zijn huis gaat.



Naar twee andere verdachten wordt nog gezocht. Van Zundert heeft op zijn ziekenhuisbed in Rotterdam verklaard van de drie mannen die hem overvielen. Over dat tweetal is nog niks bekend.