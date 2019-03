Verdachte van moord op Mieremet op vrije voeten

Vader voor de rechter: hij maakte 200 euro over naar zijn zoon, een jihadist in Syrië

13:24 Geld overmaken naar een Nederlandse Syriëganger is het financieren van terrorisme. Ook als die Syriëganger je zoon of je broer is en het gaat om bedragen van 200 of 90 euro, vindt justitie. Justitie eiste daarom vanochtend vier maanden cel (voorwaardelijk) tegen familieleden van Syriëgangers.