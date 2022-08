Verdachte van reeks explosies in Amsterdam is 15-jarige jongen

De afgelopen tijd waren er onder meer explosies op het Kleine-Gartmanplantsoen bij Café in the City in het Amsterdamse centrum en bij horecazaak The Harbour Club aan de Cruquiusweg in Amsterdam-Oost. Ook ging een explosief af bij een huis aan de Emanzana, midden in een woonwijk. In de nacht van zondag op maandag ontplofte er weer een vuurwerkbom, ditmaal bij een horecazaak aan de Vijzelgracht. Het is niet bekend voor welke incidenten de verdachte verantwoordelijk wordt gehouden.