Verdachte van steekpartij bij asielzoekerscentrum Grave aangehouden

Sjoerd zit met 32 (!) huisgeno­ten in quarantai­ne in een studenten­huis: ‘Dit leggen we vast voor ons nageslacht’

3 september Het studentenhuis van Sjoerd Groothuis wordt gezien als een mogelijk grote besmettingshaard in Tilburg. Nadat één huisgenoot positief testte op corona, moest het hele huis in de Tilburgse wijk Oud-Zuid met 33 studenten in quarantaine. ,,Ooit zullen we onze kinderen vertellen hoe bijzonder deze tijd was.”