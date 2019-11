Verdachte ‘voetbalmoord’ Breda na elf jaar opgepakt in Montenegro

‘De beul van Bram Moszkowicz’ gunt hem best een nieuwe kans

17:36 Germ Kemper was in 2012 de deken van de Orde van Advocaten Amsterdam die genadeloos oordeelde over de praktijk van advocaat Bram Moszkowicz. Dat leidde ertoe dat de flamboyante strafpleiter werd geschrapt. Nu Bram Moszkowicz zeven jaar later wil terugkeren als advocaat, strijkt Kemper voorzichtig met zijn hand over z'n hart.