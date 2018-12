Verdachte vrijgesproken van mishandeling agent Damien Kok

De rechtbank Den Haag heeft de 19-jarige Hassan A. uit Manchester vrijgesproken van de mishandeling van politieagent Damien Kok. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs dat A. betrokken was bij de vechtpartij waarbij de agent werd mishandeld.

Het jaar 2018 was nog maar een paar uur oud toen het vreselijk misging. Kok en zijn collega Naomi surveilleerden door Leiden en kregen een melding van een vechtpartij. Kok reed erheen, stapte uit, maar voordat hij iets kon doen, lag hij al op de grond. Een jongen had hem tegen zijn scheenbeen geschopt.



Kok wist meteen dat het mis was: zijn been voelde als rubber en lag in een haakse hoek. In het ziekenhuis bleek dat zowel zijn scheen- als kuitbeen waren gebroken. Ook was zijn zenuw beschadigd waardoor hij nooit meer zal kunnen rennen.

Het verhaal van de agent zorgde voor veel ophef. Honderden mensen zamelden bij elkaar maar liefst 25.000 euro in om de agent een kerstpakket te bezorgen. Kok ontving ook tientallen hartverwarmende kaarten, bloemen en fruitmanden. ,,Ik wilde met mijn verhaal het gesprek aangaan. Is dit wat we willen of zou het ook anders kunnen in Nederland?’’ zei Kok eerder tegen deze krant.