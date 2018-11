Verdachten spectaculaire diamantroof Schiphol zwijgen of ontkennen

Bijna alle verdachten van de diamantroof in 2005 op Schiphol beroepen zich op hun zwijgrecht over de geruchtmakende roof. Dat lieten ze de rechtbank vandaag weten aan het begin van de zaak die de komende weken wordt behandeld.

Een verdachte, Raoul T. besloot wel te praten. Hij ontkent iets met de roof te maken te hebben. T. werkte tijdens de roof op de luchthaven en zou van binnenuit hebben geholpen.

Bij de diefstal eind februari 2005 werd voor ruim 72 miljoen dollar aan diamanten buitgemaakt. Een groot deel is nooit teruggevonden. De diamantroof geldt als een van de grootste roofovervallen uit de Nederlandse geschiedenis.

De zeven verdachten werden pas een kleine twaalf jaar na de roof aangehouden. Zes van hen moeten terechtstaan, de zevende verdachte overleed onlangs.

Een aantal was kort na de roof al in beeld, maar toen kreeg justitie het bewijs niet rond. In 2013 kwam er toch een doorbraak na een door de politie getapt telefoongesprek. Een van de verdachten deed toen uitspraken waardoor hij aan de diamantroof kon worden gelinkt.

Deze week worden de feiten in de zaak behandeld. De zittingen vinden plaats in de rechtbank op Schiphol. De strafeis wordt volgende week vrijdag verwacht, de uitspraak staat gepland voor 28 januari.

Hoe zat het ook alweer?

In de ochtend van 25 februari 2005 staat een vliegtuig op Schiphol klaar om op te stijgen richting Antwerpen. In dit toestel wordt een grote hoeveelheid diamanten ingeladen. Maar nog voordat het vliegtuig is volgeladen en zich richting de startbaan heeft kunnen verplaatsen, rijden twee gemaskerde mannen in een gestolen KLM-busje het terrein op.

De mannen dwingen de vrachtmedewerkers met vuurwapens en mogelijk een handgranaat de diamanten af te geven. Het personeel geeft gehoor, en de mannen laden de diamanten hun busje in. Door bumperklevend achter een andere auto onder de slagbomen door te rijden, vluchten de twee zonder problemen met de volledige buit het terrein af, richting Hoofddorp.

Zo konden de overvallers in enkele minuten voor ruim 72 miljoen euro aan diamanten en sieraden stelen, een van de grootste roofovervallen in de Nederlandse geschiedenis. De buit is nooit teruggevonden.

Undercoveroperatie

Enkele dagen na de roof ontstond het vermoeden dat de kapers hulp van binnenuit hadden gehad. Kort na de roof werden drie Amsterdammers verdacht, maar zij konden niet worden veroordeeld.

Met een undercovertraject probeerde justitie alsnog voldoende bewijs te vinden om de vermoedelijke daders veroordeeld te krijgen. Jarenlang deden agenten zich voor als vrienden van een van de twee KLM-medewerkers die de rovers destijds van binnenuit zouden hebben geholpen.

Bij hem werden sieradenzakjes gevonden die uit de gestolen buit lijken te komen. Op rekeningen van de KLM-medewerkers werden grote bedragen gestort. Ook zou uit afgeluisterde gesprekken en observaties de rol van andere verdachten zijn gebleken.

Begin 2017 werden vijf mannen en twee vrouwen aangehouden in Amsterdam en Valencia. De vijf mannen worden nu vervolgd voor de diamantroof. In juli vorig besloot de rechter dat zij hun berechting in vrijheid mogen afwachten.