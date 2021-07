Verdachten van doodschoppen Carlo (27) komen uit Hilversum en omgeving, twee van hen melden zich

Pas als het rechtshulpverzoek is binnengekomen en beoordeeld door het Nederlandse OM, kunnen agenten hier aan de slag, meldt Wim de Bruin van het Openbaar Ministerie. Hij kan het bericht van de Telegraaf dat twee van de acht verdachten zich hebben gemeld, niet bevestigen. Van een van die twee verdachten was overigens al bekend dat hij zich zou gaan melden. Een negende verdachte was al op Mallorca opgepakt, maar is weer vrijgelaten. Hij zou niet op de camerabeelden staan die van de mishandeling zijn gemaakt.

De zaak draait om een fatale mishandeling in de nacht van dinsdag op woensdag op Mallorca. Een groep van negen Nederlanders van 18 tot 20 jaar viel een groepje van vijf landgenoten aan op de boulevard bij Playa de Palma op Mallorca. Acht van de negen jongemannen wisten naar Nederland te ontvluchten, voordat de Spaanse politie ze te pakken kreeg. Daarmee ontlopen ze waarschijnlijk hun rechtszaak niet. Als Spanje met een uitleveringsverzoek komt, worden ze hoogstwaarschijnlijk hier gearresteerd en overgedragen.

Bloemen

De 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen raakte dusdanig gewond, dat hij na enkele dagen op de intensive care overleed aan zijn verwondingen. De schok in het Zuid-Hollandse dorp is enorm. Ook op Mallorca trillen Nederlanders nog na. Enige tientallen, voornamelijk jonge landgenoten legden bloemen in de buurt van de plek waar Heuvelman werd geschopt.

Over de oorzaak van het wangedrag van de groep verdachten is nog weinig te zeggen. Suggesties dat het te maken zou hebben met rivaliteit tussen voetbalfans of een ruzie die zou zijn ontstaan in een bar, worden door de familie van Carlo tegengesproken. De familie volgt de lezing van de Spaanse politie dat de verdachten uit het niets andere toeristen aanvielen.

Bloemen op Mallorca voor de overleden Carlo (27):