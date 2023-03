Verdachten van overval op Belgische wapenhandel zijn Rotterdamse tieners, falende communicatie ‘heel ernstig’

De politie hield meteen nadat de auto van de vluchters strandde in Rijsbergen een 19-jarige man aan. De twee anderen vluchtten waardoor een klopjacht ontstond in het dorp. De tweede aangehouden verdachte is eveneens 19 jaar. Hij werd op de Gommersstraat gepakt nadat hij werd gebeten door een politiehond. Kort nadat de politie Rijsbergen verliet, werd de derde verdachte aangehouden op de Kerkakkerstraat. Hij is 16 jaar.

Burgemeester Joyce Vermue heeft ‘enorme bewondering’ voor de inwoners van Rijsbergen vanwege de hulp die zij geboden hebben bij de klopjacht. Dat zei ze in het NOS Radio 1 Journaal. Buurtbewoners zeiden dat ze een van de verdachten door een tuin zagen rennen, nadat hij uit een kliko was geklommen.

Het dorp was gevraagd uit te kijken naar de overvallers. Na die oproep kwamen vanuit het hele dorp meldingen binnen waardoor uiteindelijk de verdachten aangehouden konden worden, vertelt Vermue. Volgens de burgemeester heeft de actie ‘de nodige impact’ gehad op de inwoners. Vrijdagmiddag is er een moment waarop ze kunnen napraten over de gebeurtenissen. Ook Vermue is daarbij aanwezig.

Falend communicatiesysteem ‘levensgevaarlijk’

Intussen zoekt de politie uit wat er nu precies aan de hand was met het communicatiesysteem C2000, na klachten over het functioneren ervan bij de klopjacht op de drie overvallers. Dat laat een woordvoerder van de korpsleiding van de Nationale Politie vrijdag weten in reactie op berichten van politiebond ACP. Door het wegvallen van verbindingen konden de agenten niet goed met elkaar communiceren.

‘Het systeem blijft op sommige plekken onbetrouwbaar en daardoor levensgevaarlijk voor hulpverleners en burgers’, twitterde Maarten Brink, ACP-voorzitter Zeeland West-Brabant.

Met urgentie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid noemt de problemen met het communicatiesysteem ‘heel ernstig’. ,,C2000 moet gewoon functioneren. Het is van groot belang voor hulpverleners”, laat een woordvoerder weten. Het ministerie vindt het daarom goed dat de politie en de meldkamers het probleem ‘met urgentie’ onderzoeken.

Er wordt gewerkt aan een opvolger voor het C2000-systeem, dat door alle hulpdiensten gebruikt moet gaan worden. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem (werktitel: NOOVA) in 2025 in gebruik genomen wordt. In mei van dat jaar loopt ook het huidige contract voor C2000 af, al kan dat nog met twee jaar verlengd worden. Gezien het grote belang van goed functionerende communicatie tussen hulpverleners moeten de twee systemen een tijdje naast elkaar blijven draaien. Aan NOOVA wordt ‘heel hard aan gewerkt’, aldus het ministerie.

