Verdubbeling patiënten bij fysiotherapeut door klachten na coronabesmetting

Omgerekend gaat het om 6,3 procent van het aantal mensen dat in Nederland positief is getest. Van alle patiënten is nu nog 46 procent onder behandeling, zo blijkt uit de database van de KNGF, de beroepsvereniging van fysiotherapeuten. Ongeveer twee derde is tussen de 40 en 70 jaar oud. ,,De pandemie schrijdt voort. We zien dat veel patiënten na een besmetting fysiotherapie nodig hebben”, reageert Guus Meerhoff, manager kwaliteitsbeleid bij de KNGF.