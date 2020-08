‘Verduurzamen van de eigen woning is nu niet rendabel’

John werkte met de zwaarste criminelen en heeft dé oplossing voor rellende jeugd

23 augustus Als iemand de problemen met Marokkaanse jongeren in Kanaleneiland zou kunnen oplossen, is het John Thijm wel. De man die werkte met de zwaarste jeugdcriminelen van Amsterdam, kent de jongeren van de straat. Hij waarschuwt dat als het jeugdvoetbal in Kanaleneiland niet terugkeert, de criminaliteit toeneemt.