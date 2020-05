Verenigde Staten dankbaar voor verzorging graven Margraten

video Grote politie­macht neemt Willems­oord over, arrestatie­team valt villa binnen en treft drugslab aan

17:15 Leden van het arrestatieteam zijn een villa in Willemsoord binnengevallen. In de villa trof het arrestatieteam een drugslab aan. Een man is in de villa in de bossen van het Overijsselse dorpje aangehouden.