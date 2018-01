'Vergroot kennis over abnormale ademhaling bij een hartstilstand'

Engelen onderschrijft dat en vindt het onbegrijpelijk dat Nouri in een stabiele zijligging werd gelegd. Maar daar kan een logische verklaring voor zijn, zegt hij. ,,Veel hulpverleners onderkennen een ademhaling die de voorloper is van een hartstilstand niet. Daardoor wordt reanimatie te laat opgestart.’’



Bij een hartstilstand is er aanvankelijk genoeg zuurstof in het bloed dat naar de hersenen gaat. Dat neemt daarna snel af. Het ene slachtoffer valt direct om, een ander gaat eerst zitten en dan langzaam liggen, zoals Nouri. Weer anderen geven een harde gil of beginnen te snurken.



In die tussenliggende periode lijkt de patiënt nog te ademen, terwijl die dat niet doet. Deze agonale ademhaling (gaspen) is vergelijkbaar met een vis op het droge die naar lucht hapt. Engelen: ,,Dat duurt één à twee minuten. Iemand die het heel benauwd heeft, doet dat ook, maar haalt nog zuurstof binnen. Iemand met een agonale ademhaling niet.’’