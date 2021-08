Verhuurders gebruiken ongeldige opzegtermijn bij tijdelijke huur

Onderzoe­ker: Schrappen naam Tata Steel niet handig, GGD-rap­port wel integer

26 augustus Het was ‘niet handig’ om de bedrijfsnaam Tata Steel te schrappen uit een GGD-rapport over het relatief hoge aantal gevallen van kanker in de regio Kennemerland, maar het rapport is wel ‘op een integere manier tot stand gekomen’. Tot die conclusies komt extern onderzoeker Peter Heskes.