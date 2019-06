Verkeersinstanties slaan alarm: Groot verkeersinfarct dreigt door achterstallig onderhoud

De brancheorganisaties zien het uitgestelde en ‘achterstallige onderhoud‘ aan bruggen, sluizen en tunnels enorm oplopen. Hierdoor stijgt de kans op uitval, ‘met een verkeersinfarct als gevolg’, zo schrijven ze vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.



Vooral de onverwachte afsluiting van bijvoorbeeld de Moerdijkbrug, Ketelbrug en Haringvlietbrug is voor de verkeersinstanties een doorn in het oog. De vrees bestaat dat bepaalde grote Nederlandse steden straks onbereikbaar zullen zijn.



Volgens Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, wordt er vanuit de politiek te weinig gedaan om deze verkeersproblemen een halt toe te roepen. ,,De minister benut opnieuw de komende verkeersluwe periode onvoldoende om uitgesteld onderhoud aan te pakken om schade en overlast voor weggebruikers tot een minimum te beperken’’, zegt hij.



,,Dat is onnodig en moet beter. De vraag is niet óf maar wanneer snelwegen onverwacht afgesloten worden, met alle gevolgen voor weggebruikers van dien. De tijd van goede voornemens is wat mij betreft voorbij.’’