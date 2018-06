'Verkoop geen sigaretten meer bij supermarkt, tankstation en drogist'

Winkelketens Kruidvat en Trekpleister kondigden in januari al aan volledig te stoppen met de verkoop van sigaretten . In alle 1373 filialen in Nederland en België wordt de verkoop van rookwaren helemaal afgebouwd.

Het RIVM meldde vorige week dat de hoeveelheid teer, nicotine en koolmonoxide in een sigaret zeker twee keer zo hoog is als fabrikanten opgeven. Het verschil in uitslagen komt door de al veelbesproken minuscule gaatjes in de sigaretten. Door die gaatjes zou je minder schadelijke stoffen inademen, zo wijst de gangbare testapparatuur uit. Maar omdat die apparatuur geen rekening houdt met het feit dat je met je vingers en je mond de gaatjes deels afsluit, inhaleer je in werkelijkheid veel meer. In het slechtste geval bevat de rook volgens het instituut voor volksgezondheid zelfs 26 keer zoveel teer als op het pakje staat.