Verkoop van ‘asielhotel’ in Albergen aan COA gaat door

kort gedingDe verkoop van het zogenoemde ‘asielhotel’ in Albergen aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat door. De poging die de eigenaresse van het hotel deed om onder de verkoop uit te komen is door de rechter afgewezen.

Tientallen mensen uit het dorp kwamen vandaag bijeen in de rechtbank in Almelo. Het COA spande een kort geding aan tegen de eigenaresse van het ‘asielhotel’ nadat zij een poging deed onder de verkoop uit te komen. Volgens haar is de verkoop op onjuiste gronden gebeurd. Het COA was het daar niet mee eens.

In de koopovereenkomst was geregeld dat de overdracht van Hotel ‘t Elshuys vandaag zou plaatsvinden. Recent stuurde de eigenaresse echter een brief dat ze van de verkoop afziet omdat het vooraf niet duidelijk zou zijn geweest dat 150 tot 300 asielzoekers en/of statushouders in het hotel gehuisvest zouden worden. Volgens het COA is daar echter, sinds het eerste contact in april, altijd duidelijkheid over geweest.

Van dwaling is geen sprake, stelt de rechter. Dat heeft de eigenaresse niet aannemelijk kunnen maken. Ze heeft voor de verkoop een makelaar in de arm genomen. De rechter gaat ervan uit dat zij wist wat hij deed. Uit de contacten van de makelaar met COA blijkt dat steeds meer duidelijk werd dat het om de opvang van veel asielzoekers ging.

De rechter begrijpt dat de eigenaresse geschrokken is van alle commotie die ontstond. ,,Die commotie zou er niet zijn geweest als u het hotel niet had verkocht. U heeft te goeder trouw uw hotel verkocht aan een bonafide partij. Er valt u niets te verwijten, maar u heeft niet het recht om erop terug te komen.”

Het vonnis gaat meteen in, ook als de eigenaresse van het hotel in beroep gaat. Het passeren van de verkoopakte gebeurt nog vandaag, meldt het COA. Over een week of vier zou de eerste opvang kunnen beginnen. COA-baas Milo Schoenmaker zegt dat hij graag goede contacten met Albergen wil opbouwen. Hij begrijpt de gevoeligheden, maar gelooft ook dat er wel degelijk samen kan worden gewerkt.

Volledig scherm De politie doet onderzoek op het terrein van het Albergse 'asielhotel' 't Elshuys waar brand heeft gewoed. © ANP ,,De verkoper moet die koop simpelweg nakomen”, zei de advocaat van het COA eerder vandaag tijdens het kort geding. ,,De maatschappelijke commotie die afgelopen periode is ontstaan is voor alle partijen te betreuren. Die commotie neemt niet weg dat tussen het COA en de verkoper een geldende koopovereenkomst is gesloten.”



Volgens de raadsman van het COA kan de eigenaresse geen beroep doen op dwaling of bedrog, omdat haar van meet af aan duidelijk was dat het COA een groot aantal asielzoekers in het hotel wilde opvangen. De eigenaresse had haar hotel in april zelfs aangeprezen als ideale locatie voor opvang, aldus de raadsman van het COA. ,,De eigenaresse was maar wat blij het eindelijk verkocht te hebben.’’



Het hotel stond drie jaar te koop. De organisatie heeft volgens hem niets verzwegen of een valse voorstelling van zaken gegeven. Tijdens een technische inspectie door het COA heeft de eigenaresse de geïnteresseerde partij gevraagd de plannen nog stil te houden, omdat nog niet duidelijk was of de verkoop zou doorgaan en ze onnodige onrust in Albergen wilde voorkomen.

Stapelbedden

De advocaat van de eigenaresse vindt dat de rechter in Almelo de vordering van het COA dient af te wijzen. Volgens hem leent deze zaak zich niet voor een kortgedingprocedure, omdat er geen spoedeisend belang is. Hij vindt dat het COA een bodemprocedure moet afwachten bij de rechtbank in Den Haag. De eigenaresse, Maria Olde Heuvel, ontkent dat het COA tijdens een bezichtiging heeft gezegd meer dan 60 tot 80 mensen in haar hotel te willen opvangen. ,,Als Olde Heuvel had geweten dat het er wel 300 zouden kunnen worden, had ze het hotel nooit aan COA verkocht. Dat aantal hoorde ze pas via de staatssecretaris.’’

Het hotel beschikt over 28 kamers en 74 bedden. Opschaling tot tweehonderd mensen ziet ze niet zitten. ,,Tweehonderd kan niet. Ik kan me wel voorstellen dat er in sommige kamers een stapelbed komt. Maar ik blokkeerde helemaal toen ik hoorde dat er plannen waren voor driehonderd mensen met ook units in het weiland”, legde de eigenaresse de rechter uit. ,,In het buitengebied van Twente kun je niet zomaar units neerzetten en mensen opvangen. Ik heb toen meteen geappt of we er alsjeblieft nog vanaf konden.”

Hol van de leeuw

Twee weken geleden maakte het kabinet bekend dat er een asielzoekerscentrum voor maximaal 300 asielzoekers in het dorp Albergen komt. Het COA kocht daarvoor Landhotel ‘t Elshuys net buiten het dorp. Staatssecretaris Eric van der Burg (asielbeleid), passeerde bij dat besluit de gemeente Tubbergen. In Albergen is woest gereageerd op dat besluit. Afgelopen tijd waren er verschillende protesten tegen het plan. Vorige week begaf Van der Burg zich daarom in het hol van de leeuw om tekst en uitleg te geven.

