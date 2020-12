Verkoop winterjassen blijft ver achter, behalve bij de ANWB: ‘Door het dak’

Bij de Makro is alles nog gewoon te koop: ‘Het is een gekkenhuis daarbinnen’

21 december Terwijl de MediaMarkt aan de overkant hermetisch gesloten is, zeult een Doetinchems gezin met een gigantische led-televisie richting hun auto op de parkeerplaats van de Makro in Duiven. Zoonlief doet het sjouwwerk met de winkelkar, vader is blij met zijn aankoop.