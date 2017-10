'Verkrachter Jelle Brandt Corstius is tv-producent Gijs van Dam'

De man die er door Jelle Brandt Corstius van wordt beschuldigd hem te hebben verkracht als beginnend televisieredacteur, is media-ondernemer Gijs van Dam. Dat bevestigen ingewijden aan deze krant. Van Dam heeft advocaat Peter Plasman in de arm genomen.

Van Dam, eigenaar van mediabedrijf Ten Eleven Entertainment, reageert vanavond in televisieprogramma Pauw op de aantijgingen met Plasman aan zijn zijde. Ten tijde van de vermeende verkrachting van Brandt Corstius, in 2002, was hij producent bij Barend & Van Dorp.

'Kwalijk'

Plasman noemt het kwalijk dat dagblad Trouw het relaas van Brand Corstius heeft gepubliceerd zonder wederhoor van Van Dam. De krant had hem wel om een reactie gevraagd, maar die niet afgedrukt.

De advocaat wil verder nog geen commentaar geven. Dat doet hij bij Pauw, dat exclusiviteit heeft bedongen.

KRO

Van Dam startte zijn carrière bij publieke omroep KRO in 1997 bij De Breakfastclub op Radio 3FM en actualiteitenmagazine Netwerk. In 2001 switchte hij naar commerciële televisie toen hij werd gevraagd om late night talkshow Barend & van Dorp te produceren.

Van Dam is sinds 2010 eigenaar en directeur van productiehuis Ten Eleven Entertainment. Daarnaast is hij voorzitter van het bestuur van de stichting de tv-beelden, de organisatie die de verkiezing van Nederlandse televisievakprijzen begeleidt. Van Dam was onder andere creative director bij Talpa Producties, managing director bij CCCP en uitvoerend producent bij Endemol en Blue Circle.

'Gedrogeerd'

Brandt Corstius (39) schreef vorige week in een openhartig verhaal in Trouw dat hij tijdens zijn werk als redacteur bij Barend & Van Dorp werd gedrogeerd en daarna is gedwongen tot orale seks met een man. Zijn openbaring komt voort uit de wereldwijde actie #MeToo waarbij mensen hun ervaringen met seksueel misbruik of intimidatie naar buiten brengen.

Ondanks de bekendmaking zei de journalist geen aangifte te gaan doen. Naast dat de zaak volgens hem is verjaard, is hij ook bang te worden aangeklaagd wegens smaad. 'Het is zijn woord tegen mijn woord. Er zijn geen getuigen, ik ken - voorlopig - geen andere incidenten. Als het tot een rechtszaak zal komen is de kans groot dat hij mij succesvol beschuldigt van smaad en ik een tweede hypotheek op mijn huis kan nemen om de schadevergoeding te betalen', schreef hij onder meer.

Aanklacht

Later zei Brandt Corstius in televisieprogramma De Wereld Draait Door dat er een mogelijkheid is dat er alsnog een strafzaak komt tegen de persoon die hem zou hebben misbruikt. De journalist wil de opties daartoe verkennen. Hij vertelde ook dat de redactie van Trouw de beschuldigde om een reactie had gevraagd. De persoon in kwestie stuurde volgens hem een brief van een advocatenkantoor terug en dreigde met een aanklacht.