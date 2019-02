Verlinde haalt uit naar werkgever Talpa na exit Rob Geus: ‘Hoe gaan we met mensen om?’

videoAlbert Verlinde roept zijn werkgever Talpa op om de boegbeelden die weg moeten op een vriendelijkere manier de deur te wijzen. ,,Het is allemaal zo hard wat er nu gebeurt”, zei de showbizz-presentator in zijn programma 6 Inside op het gedwongen vertrek van Rob Geus.

,,Ik ben dol op SBS en Talpa, maar ik vind echt dat ze nu even intern moeten kijken hoe gaan we met mensen om. Het kan niet zo zijn dat je 18 jaar voor een zender werkt en dan in een keer te horen krijgt dat het ophoudt”, aldus Verlinde.

Chiquer

Hij vond dat er voor Geus op zijn minst iets georganiseerd had moeten worden. ,,Wat is dat nu voor moeite?”, vroeg de Brabantse roddelkoning zich af. “Het had echt iets chiquer gekund.”

Het afscheid van die andere SBS-coryfee, Piet Paulusma, vindt Verlinde beter. ,,Dat gaat geleidelijker. Hij kan zich nu langzaam op iets anders richten.”

Slechtnieuwsgesprek

Dinsdag werd bekend dat Talpa het contract van Rob Geus, bekend van De Smaakpolitie en Red Mijn Vakantie!, niet heeft verlengd. Geus wil niet in detail treden over zijn slechtnieuwsgesprek, maar vertelt wel dat dit niet werd gevoerd met SBS 6-eigenaar John de Mol. ,,Dat ging via via. Ik heb De Mol nooit mogen spreken, al heb ik dat wel meermaals aangevraagd. Ik had een kopje koffie wel leuk gevonden.’’

RTL Ontbijtnieuws-presentator Jan de Hoop denkt een manier gevonden te hebben om de drift waarmee John de Mol programma’s en mensen opkoopt voor zijn zender SBS 6 te stoppen. ,,Misschien moet hij RTL4 gewoon doorschakelen op SBS6. Scheelt een stuk in de kopieerkosten’’, zei De Hoop, die sinds 1989 bij RTL werkt.