Verloren container met aceton gelokaliseerd in Waddenzee, overige containers nog zoek

Een van de vijf containers die afgelopen woensdag in de buurt van Ameland van het containerschip Baltic Tern sloeg, is gelokaliseerd. Het gaat om de container met aceton, meldt de Kustwacht. De overige vier containers zijn nog zoek.

Noodhulpsleper Guardian heeft een lijn verbonden aan de tankcontainer met aceton, een brandbare stof die onder meer wordt gebruikt om nagellak te verwijderen. Er wordt nu onderzocht hoe deze veilig geborgen kan worden. De andere vier containers zijn niet meer waargenomen, aldus de Kustwacht. Eén van deze containers is leeg en drie containers bevatten ‘droge goederen’.

Het vrachtschip was onderweg van Sint-Petersburg naar Rotterdam en kreeg in de buurt van Ameland te maken met harde wind en golven van zo’n vijf meter hoog. Daardoor sloegen vijf containers overboord. Gevreesd werd dat er nog twee containers van het schip zouden vallen, omdat deze deels los waren gekomen. Dit is niet gebeurd.

Op dit moment is het nog niet duidelijk of de overige vier losdrijvende containers uiteindelijk zullen aanspoelen op land. ,,Op basis van berekeningen worden mogelijke scenario’s bepaald”, aldus Rijkswaterstaat. Wat de eventuele gevolgen voor het milieu kunnen zijn als de containers met ‘droge goederen’ worden opengereten door de ruwe zee, is nog gissen. Er is een kans dat de inhoud aanspoelt op een van de stranden van de Waddeneilanden.

MSC Zoe

De overboord geslagen containers brengen herinneringen boven van het ongeluk met de MSC Zoe begin 2019. Toen verdwenen 342 containers in zee, met verwoestende gevolgen op de stranden in de Wadden. Nog steeds zijn niet alle overboord geslagen goederen van de MSC Zoe opgeruimd. Begin dit jaar haalden Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer nog 70 gigantische zakken afval van de Rottums, waaronder Rottumeroog en Rottumerplaat (onderdeel van de onbewoonde eilandengroep in de Wadden).

MSC, de reder van het schip heeft in totaal een bedrag van €3.421.568 aan schade moeten vergoeden. Een deel daarvan draagt Rijkswaterstaat bij aan Fishing for Litter, een project waarin vissers meehelpen de Waddenzee op te ruimen. MSC moet ook de helft van de kosten van een lopend ecologisch-juridisch onderzoek vergoeden, dat wordt uitgevoerd om te bepalen of sprake is van milieuschade.

Rijkswaterstaat heeft ook deze keer laten weten de kosten voor de berging van de containers te verhalen op de rederij. De Baltic Tern, zoals het vrachtschip heet, is 169 meter lang en vaart onder Cypriotische vlag. Het schip is in bezit van de Duitse rederij Hamburger Lloyd. De Baltic Tern is inmiddels in Rotterdam.

