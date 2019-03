Vermagerde runderen Oostvaardersplassen krijgen extra hooi

Apeldoor­ner steekt (verkeerde) auto in brand na geruchten over misbruik van zijn zusje

12:41 Geruchten dat een bewoner van de Kwartelweg in Apeldoorn zijn zusje misbruikte, waren de aanleiding voor een 24-jarige man een auto in de brand te steken. Volgens de officier van justitie was er hierbij levensgevaar voor twee bewoners. Ze eiste 18 maanden cel waarvan een halfjaar voorwaardelijk.