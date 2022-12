Vermeende aanstuurder moord Peter R. de Vries zwaar bedreigd

De man die verdacht wordt van het aansturen van de moord op Peter R. de Vries zou zelf zwaar bedreigd worden. De advocaat van Krystian M. las vandaag in de beveiligde rechtbank op Schiphol een aantal huiveringwekkende berichten voor die door een onbekend persoon aan M. zouden zijn verstuurd. ,,De rillingen lopen over je rug”, zei advocaat Ronald van der Horst.

Van der Horst las berichten voor die september en oktober vorig jaar naar een telefoon zijn verstuurd die in de woning van M. lag. Daarin zou onder meer gezegd zijn ‘je verdient straf, je denkt dat je met clowns te maken hebt’ en ‘jij verdient de doodstraf met die kankerhoeren fouten van je’. Ook zouden berichten zijn gestuurd dat de verstuurder niet alleen op M. zou ‘jagen’ maar ook op zijn ‘hond en kat en vis’. Volgens de advocaat gaan de dreigende berichten ‘pagina’s lang door’.

,,De politie heeft mijn cliënt gevraagd of hij bedreigd wordt, met iemand ruzie heeft, of hij bang is om te verklaren of onder druk wordt gezet. Hij geeft daar geen antwoord op en beroept zich op zijn zwijgrecht.” Van der Horst vraagt zich af of de politie dus signalen heeft over mogelijke bedreigingen.

M. is verdachte in verschillende strafzaken. De 27-jarige Pool zou de moord op misdaadverslaggever De Vries hebben aangestuurd. Hij zou de vermeende schutter Delano G. en chauffeur Kamil E. instructies hebben gegeven voor en na de moord. De Vries werd op 6 juli vorig jaar in het centrum van Amsterdam neergeschoten en overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

Levenslange gevangenisstraf

Tegen de verdachten G. en E. is een levenslange gevangenisstraf geëist, maar vlak voor de rechtbank uitspraak zou doen, kwam nieuwe informatie binnen door verklaringen van een anonieme getuige. Deze getuige, met de codenaam 5089, verklaarde onder meer over de rol van M.. De rechtbank heropende daarop het onderzoek.

M. is ook verdachte in de strafzaak die onder meer gaat over gestolen auto’s die bij misdrijven gebruikt zijn, zoals bij de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019. Vrijdag was een nieuwe voorbereidende zitting in de zaak over een liquidatiepoging in Zeewolde oktober vorig jaar, ook daarin heeft M. volgens het Openbaar Ministerie een rol gespeeld.

De anonieme getuige 5089 heeft ook in de Zeewolde-zaak belastende verklaringen over M. afgelegd. Vanaf volgende week wordt ‘5089' uitgebreid achter gesloten deuren gehoord, in deze zaak maar ook in de zaak over de moord op Peter R. de Vries. In die zaak is begin januari opnieuw een openbare zitting. Mogelijk wordt dan meer duidelijk over die verhoren.