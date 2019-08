Vermiste Dirk uit Dordrecht vertrok met ‘alleen zijn trouwring nog om zijn vinger’

De radeloosheid van de familie van de vermiste Dirk Dalebout uit Dordrecht groeit. Ze hebben heel de stad afgezocht en reden zelfs met hoge snelheid naar Breda waar hij zou zijn gezien, maar met de minuut neemt de angst op een slechte afloop toe. Dirk lijkt onvindbaar. ,,Het is allemaal gissen, maar we houden dat sprankje hoop’’, vertellen zijn vrouw Jacqueline (54) en dochter Celine (22) in een emotionele oproep aan Dirk. ,,We houden van je, kom terug!’’

Een week geleden leek er nog niets aan de hand met Dirk uit Dordrecht. Hoewel hij zijn baan als asbestverwijderaar had verloren en hij die donderdag zijn auto had ingeleverd bij zijn oude werkgever, zag hij de toekomst ogenschijnlijk rooskleurig tegemoet. Althans, zo vertelde hij zijn 22-jarige dochter Celine met wie hij zijn passie deelt voor voetbalclub Ajax.

Samen gingen ze zaterdag naar de Supercup tegen PSV in de Amsterdam Arena. ,,Het was supergezellig’’, vertelt Celine op de bank in de woning in Oud-Krispijn. Ze toont een foto waarop ze samen met haar vader staat. ,,Hij was juist heel positief. Hij was zijn baan kwijtgeraakt, maar zou komende dinsdag een sollicitatiegesprek hebben. Hij zei me dat hij er dan met de mountainbike heen zou gaan.’’

Tegenover zijn vrouw Jacqueline uitte Dirk wel wat meer zijn zorgen. ,,Dat zei hij dan niet tegen Celine, maar hij zat wel in over zijn werkloosheid en dat hij al 52 jaar was. ‘Als ik geen werk meer heb, dan zie ik het niet meer zitten’, zei hij een keer. Maar hij solliciteerde wel en had meerdere uitnodigingen om op gesprek te gaan. Het was wel én én.’’

Volledig scherm Jacqueline (links) en Celine Dalebout zijn op zoek naar hun man en vader Dirk Dalebout. © Rinie Boon

‘Papa is weg’

Voor dochter en vrouw was het in elk geval vreemd dat Dirk in de nacht van woensdag op donderdag plots was verdwenen. ,,Ik kwam hem nog tegen op de trap om 01.10 uur’’, vertelt Celine. ,,Hij ging naar de wc en ik kwam de trap op. Hij liep gewoon in zijn onderbroek en ging daarna weer naar bed.’’

In die slaapkamer werd Jacqueline om 02.30 uur wakker. ,,Ik voelde naast me in bed en hij lag er niet. Ik vermoedde dat hij beneden was, maar daar was hij ook niet. In de huiskamer lagen nog al zijn spullen. Telefoon, portemonnee, pasjes.’’ Celine: ,,Het enige wat hij wel bij zich had was zijn trouwring.’’

Quote Dirk. Jongen. Alsje­blieft, denk aan je dochter. Gister­avond was je nog goed gemutst Petra

In blinde paniek wekte Jacqueline haar dochter. ,,Ze stond in mijn kamer en schreeuwde: ‘papa is weg, papa is weg’. Dat was helemaal niets voor hem. Ik hem toen mijn slippers aangetrokken en mijn telefoon gepakt en ben uren gaan zoeken in Krispijn.’’

Moeder en dochter alarmeerden om 04.00 uur ’s nachts de politie. Hoewel in de regel de autoriteiten pas na 24 uur alarm slaan, gebeurde dat nu vanwege het ‘ongewone karakter van de verdwijning’ al om 09.00 uur ‘s ochtends. Op woensdagavond was Dirk immers nog met zijn zus op bezoek geweest bij zijn oude moeder, die kampt met gezondheidsproblemen. Getuige een voicemail van zijn verontruste moeder op de telefoon van zijn zus was dat gezellig. ‘Dirk. Jongen. Alsjeblieft, denk aan je dochter. Gisteravond was je nog goed gemutst’, zo laat zijn zus Petra horen. ,,Als ie dat toch hoort, dan komt ie toch gelijk naar huis...’’ zegt ze.

Zoekacties

Een buurvrouw verspreidde als eerste op Facebook een bericht met foto over de vermissing. Dat ging als een lopend vuurtje door Dordrecht en omgeving en is massaal gedeeld. ,,Heel veel mensen kennen Dirk’’, vertelt zijn echtgenote. ,,Hij was vaak bij de voetbal en in de stad. Iedereen wil graag helpen en zelfs zoekacties op touw zetten, maar je weet niet waar je moet zoeken. Dat is heel frustrerend. De politie zoekt nu aan de hand van camerabeelden uit of ze een startpunt kunnen vinden.’’

Onder meer bewakingsopnames bij de Zwijndrechtse brug en Moerdijkbrug worden uitgelezen. Elk moment kan de politie bij de familie thuis langskomen om nieuwe informatie te brengen.

Volledig scherm Dirk Dalebout ging zaterdag nog met zijn dochter naar de wedstrijd Ajax-PSV. Er leek toen nog niets aan de hand. 'De dag erna ging hij naar rare dingen zoeken', aldus zijn dochter. © Privéfoto

Zowel dochter als vrouw, alsmede Dirks zus Petra, houden rekening met een doemscenario. Hoewel het niets voor hun man, vader en broer was om uit het niets te voet te verdwijnen -zijn fiets liet hij achter- vond de recherche op diens laptop verontrustende informatie.

Vermoeiend

Celine en haar moeder kunnen goed praten over een mogelijk slechte afloop. ,,Op vrijdag zocht hij nog naar goeie dingen en op zondagochtend is hij rare dingen gaan zoeken’’, omschrijft zijn dochter het. ,,Je gaat nu ook terugdenken. Onlangs vroeg hij of ik goed voor mijn moeder wilde zorgen. En op dinsdag ging hij met mijn moeder mee naar de tandarts. Deed ie anders nooit. Wij denken dat er misschien heel veel bij elkaar gekomen is en dat hem dat te veel is geworden.’’