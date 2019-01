‘Vermiste Nederlandse ontsnapt in Saint-Tropez aan vrouwenoplichter’

Een vrouw uit Veldhoven die mogelijk was ingepalmd door de notoire vrouwenoplichter Dave H., is terecht. Marlena Franks dochter laat via Facebook weten dat haar moeder in de Franse badplaats Saint-Tropez is ontsnapt.

Volgens Victoria Pekelder verblijft haar moeder op een veilig adres. De Veldhovense sloeg half december alarm toen haar moeder met haar nieuwe vriend naar Polen was vertrokken en vervolgens het contact met haar familie verbrak. Dat gebeurde nadat Pekelder had ontdekt dat de nieuwe vriend van haar moeder niet Antonio Perez was, zoals hij zich noemde, maar oplichter Dave H. Toen ze haar moeder per telefoon probeerde te waarschuwen werd er opgehangen en verbrak al het contact.

Rond de kerst werd Marlena Frank samen met Dave H. nog langs de kant van de weg gezet in het Belgische Ieper. Het stel was op weg naar Frankrijk. “Mijn moeder heeft daar aangegeven dat ze niet wilde meewerken met de politie. Dus die hebben haar moeten laten gaan. Maar misschien werd ze wel bedreigd of was ze heel bang”, zei Pekelder daar eerder over.

Datingsite

Frank leerde de oplichter kennen via de datingsite Badoo, hij noemde zich Antonio Perez. Ze had haar leven na een scheiding weer net enigszins op orde toen Perez al meteen bij haar introk. “Hij vertelde tegen ons dat zijn moeder naar Spanje was vertrokken met zijn huissleutels, maar daar na een ongeluk in het ziekenhuis was beland. Al die tijd kon hij daardoor zijn eigen huis niet in. Ik vond het een heel vreemd verhaal, omdat zijn moeder ook zijn paspoort en rijbewijs had meegenomen.”

De oplichter overtuigde haar moeder er ondertussen van om haar baan als schoonmaakster op te zeggen en voor hem te komen werken. Hij had onder andere een bedrijf met kermisattracties, betaald kreeg ze volgens haar dochter niet. Eind november vertrok het stel naar Polen, voor een bezoek aan de vader van Frank.

Gijzeling