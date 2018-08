Vermiste Nsimire (14) wordt mogelijk geholpen om onvindbaar te blijven

De politie baseert zich op onderzoeksgegevens. ,,Hoewel we alle scenario's open houden, denken we dat het meisje weggelopen is. En daarbij sluiten we niet uit dat zij geholpen wordt om onvindbaar te blijven”, aldus een woordvoerder van de politie in Den Haag.



De politie benadrukt dat het schuilhouden van een minderjarige die gezocht wordt strafbaar kan zijn. ,,We hopen dat het meisje zich snel meldt of degene bij wie ze is of iemand die weet waar ze zich schuil houdt. Als jij weet dat jouw buurman haar een schuilplaats aanbiedt, dan ben jij in principe verplicht dat te melden. Ook al denk je 'dat is aan mijn buurman'. Als je op de hoogte bent van het feit dat ze gezocht wordt, moet je dat melden.”