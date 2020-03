Vermiste Siem (23) uit Manderveen gezien op camerabeelden, rivier doorzocht

Vandaag herhaalde ze die oproep, in een speciaal aangemaakte groep: ‘We search for Siem’. Daar wijst ze erop dat Siem atletisch is, een goede zwemmer en iemand die van de natuur houdt. ‘Als je iets gezien hebt dat linkt aan zijn verdwijning, laat het ons weten’, schrijft ze. ‘Alle tips zijn welkom. We are not giving up on Siem.’



Het bericht werd en wordt volop gedeeld door inwoners van de stad, die in het Georgisch of Engels laten mee te leven met de familie en uit te kijken naar de jongen uit Manderveen.



Maandag stapten zijn moeder en zijn vriendin al op het vliegtuig, om hem in Kutaisi te zoeken. Iets waar vriend Rik al vanaf het moment van vermissing mee bezig was; hij meldde de vermissing van Siem bij de Georgische politie en deed zijn verhaal tegenover een Georgische nieuwszender.