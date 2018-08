Vermoedelijke dader Nicky was eerder al in beeld als getuige

Persconfe­ren­tie om 12.00 uur live op deze website

12:02 Het Openbaar Ministerie en de politie in Limburg geven om 12.00 uur een persconferentie over de doorbraak in het onderzoek naar de dood van de elfjarige Nicky Verstappen. De persconferentie is hier vanaf 12.00 uur live te volgen via onze videostream.