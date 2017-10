'Vermoedens misbruik campingopa waren er, maar niet genoeg voor aangiftes'

De campinggast zegt dat de puzzelstukjes nu pas op hun plaats vallen: ,,Achteraf heb ik me wel afgevraagd wie zijn kind onderbrengt bij iemand die ze op de camping leerde kennen. Dat meisje kwam maar weinig buiten."



De 75-jarige kwam vaak op visite bij een buurman op de camping. Er was tijd voor een flesje bier, een barbecue of hulp bij een klusje. Heeft hij ooit iets gemerkt van wat zich in het chalet van zijn buurman afspeelde? ,,Het was geen gezonde situatie, dat wist iedereen hier. Hij organiseerde wel eens activiteiten voor kinderen. Die kwamen bij hem kleuren bijvoorbeeld. Er waren zware vermoedens, maar ik kon het allemaal niet bewijzen."



Diverse campinggasten stellen dat er maar één slaapkamer in het chalet van de verdachte is. Bij menigeen riep dat vragen op. Ze zeggen dat ze hem hebben gevraagd of hij niet een extra slaapkamer moest maken. ,,Daar praatte hij dan overheen."



Nader onderzoek moet uitwijzen of er mogelijk sprake is van nog meer slachtoffers.