Verongelukte Lucas (20) werd met ruim 160.000 fans groot op Tiktok: ‘Hij is mijn idool’

De condoleances stromen binnen op het Tiktok-kanaal van de overleden Lucas Cornelissen (20) uit Vlijmen. De bekende Tiktokker - 160.000 fans en 8 miljoen likes - kwam om het leven bij een scooterongeluk in Den Bosch, nadat hij in het water terechtkwam. Op het sociale medium Tiktok deelde hij zijn leven: van feestjes tijdens het uitgaan tot de belevenissen van zijn kat.

,,Vat hem, joh!”, roept Cornelissen in plat Brabants naar zijn kat die een andere poes uit de buurt probeert te verjagen. Zijn huisdier schiet onder de schutting door, terwijl de bekende Tiktokker ook een miauw eruit gooit. Het dier komt vaker voor in zijn Tiktok-video's. ,,Ik support mijn kat in all ways”, reageerde Cornelissen nog onder de post.

Twee dagen na het verschijnen van het grappige filmpje, gezien door ruim 14.000 volgers, is Cornelissen er niet meer. De vrolijke reacties onder het Tiktok-bericht maken plaats voor somberheid. ’Rust zacht’, reageert een volger woensdag. Bij de allerlaatste post van Cornelissen zijn nog meer condoleances te lezen. Eén fan vindt het verlies moeilijk te bevatten: ’Ongelooflijk, zo'n levensgenieter en zo’n jonge leeftijd’.

Ondertussen richt een andere reageerder zich tot de omgeving van Cornelissen. ’Een nieuwe ster erbij boven. Heel veel sterkte voor de familie’, schrijft hij.

Bekende Tiktokker uit Brabant

Met ruim 154.000 volgers had Cornelissen in twee jaar een trouwe fanschare achter zich gekregen. En dat aantal groeide na het bericht van zijn overlijden tot boven de 160.000. Ze lachen om hoe hij een vlieg in de badkamer doodslaat (‘die beestjes zijn echt goed in verstoppertje’), horen wat hij van zijn autorijlessen vindt (‘meer lachen dan rijden’) en beoordelen hoe goed hij danst in een jurk (‘je zou prima in een videoclip passen’, aldus een volger).

Dat viel in de smaak. ’Hij is mijn idool’, is bijvoorbeeld onder één video te lezen. De bekendheid van Cornelissen werd snel groter door zijn filmpjes op Tiktok, een platform waarop vooral korte video's worden gedeeld. Het sociale medium werd vooral populair door de dansjes die gebruikers delen, op de muziek van hun favoriete artiesten. Maar inmiddels worden korte filmpjes over alledaagse dingen op het platform ook veel bekeken. Cornelissen is daar met zijn mini-vlogs een goed voorbeeld van.

Lucas Cornelissen deelde op Tiktok regelmatig de stapavonden met zijn vrienden, bijvoorbeeld die in de Tilburgse kroeg De Boekanier. Het verhaal gaat verder onder het bericht.

Geliefd en aardig

Voor zijn omgeving valt de plotselinge dood van Cornelissen zwaar. Zijn voormalige werkgever Marcel van Zwam, de eigenaar van het Bossche café Lalalaa, noemt hem een ‘geliefde medewerker’. Ook hij merkte dat veel mensen hem kenden van zijn Tiktok-filmpjes.

,,Hij was altijd aardig en praatte met iedereen”, zegt ook Esmée, de beste vriendin van de zus van Cornelissen. Op de plaats waar Cornelissen verongelukt is, hebben vrienden en vriendinnen woensdagochtend bloemen gelegd.

Het ongeluk gebeurde na een avond in het Bossche centrum, bevestigde Van Zwam: ,,Lucas en enkele collega’s zijn een poosje bij mij geweest en daarna naar een ander café in de stad gegaan.” Dat is ook hoe de Tiktokker door het leven ging, is te zien op zijn kanaal.

Tiktokker Lucas Cornelissen was er open over dat hij ADHD had. Het verhaal gaat verder onder het bericht.

ADHD

Met vrienden legde hij meer dan eens de belevenissen tijdens het stappen vast. ’Ik zie mezelf hier staan‘, valt een fan op aan een dansvideo uit het Tilburgse café De Boekanier. Die uitbundige en positieve instelling wordt ook online gewaardeerd. Cornelissen had ADHD en was daar open over. Dat opende het gesprek: Tiktok-volgers deelden zelf in reacties dat ze de stoornis hebben. ’Ik voel me aangesproken’, is een veel geschreven reactie.

Carnaval

De enthousiaste levensgenieter in Cornelissen is misschien wel één van de dingen die mensen van hem blijven herinneren. ’Rust zacht, met carnaval hebben we elkaar nog gezien! En vorige week in ons café’, is een veelzeggende reactie onder zijn laatste post. ’Je was een prachtig mooi mens, maatje’.

Andere Brabanders op Tiktok Ook andere Brabanders kregen bekendheid door Tiktok. Zo ging de ruim twee jaar oude carnavalskraker ‘Koekwaus’ van Oosterhouters Nikolette van der Heide en George van der Pluym afgelopen najaar viral op het medium. Meer dan 2000 mensen draaiden hun ogen op het ritme van het nummer, en postten daar een video van. En de Eindhovense Ester van Vugt deelt op Tiktok hoe zij omgaat met haar verslavingsverleden. Ooit maakte ze zelf GHB, maar die verhalen delen met haar ruim 10.000 volgers helpt haar geen drugs meer te gebruiken. ,,Ik heb aan Tiktok veel vrienden overgehouden”, zei ze eerder.



