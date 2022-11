Verontwaardiging over WK-reclame Jumbo met hossende bouwvakkers: ‘Dit komt als een boemerang terug’

Henkie (17) overlijdt na 10 maanden knokken tegen leukemie, maar laat geliefden ook nu nog lachen

Dit leven gaat voorbij, er is zo weinig tijd. Dus leef, want jij bent vrij... Dat zong Henkie (17) uit Dordrecht woensdagavond nog mee in de ArenA tijdens Ajax-Liverpool. Hij kon toen nog niet bevroeden dat hij een dag later, na tien maanden strijden tegen leukemie, zelf ‘bevrijd’ zou zijn. Hij overleed donderdag. Zijn familie rouwt maar is ook trots. ,,We hebben zó genoten van dat ventje.’’

30 oktober