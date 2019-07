Veroordeelde agent in zaak Mitch Henriquez wil in cassatie

De veroordeelde agent in de zaak rond de fatale arrestatie van Mitch Henriquez gaat in cassatie tegen de straf die het gerechtshof hem oplegde. Zijn advocate Caroline de Sitter heeft vandaag cassatieberoep ingesteld tegen de veroordeling.

De agent, die tijdens de rechtszaak werd aangeduid als DH01, kreeg twee weken geleden bij de uitspraak in het hoger beroep te horen dat hij een voorwaardelijke celstraf van zes maanden krijgt voor zijn rol bij de aanhouding. De veroordeelde agent was degene die een nekklem toepaste en die handeling heeft hoogstwaarschijnlijk geleid tot het overlijden van Henriquez. Wetend van de risico’s had hij nooit zo lang de nekklem mogen gebruiken, concludeerde het hof. De agent is veroordeeld voor mishandeling met de dood tot gevolg. De andere agent, die voor de rechter moest verschijnen in het hoger beroep, werd vrijgesproken.

De advocaat van DH01 weet nog niet welke klachten ze aan de Hoge Raad voorlegt. Maar ze ziet in ieder geval reden tot cassatie omdat de agent ‘volgens het hof oprecht de intentie had het goede te doen in een situatie die door hem nimmer was gewenst, maar desondanks wordt veroordeeld voor opzettelijk begane mishandeling.’

Beantwoording van de vraag of dat juridisch juist is, is niet alleen in het belang van haar cliënt, stelt De Sitter, ‘maar ook in het belang van andere politieagenten die genoodzaakt zijn geweld te gebruiken tijdens hun werk.’

Afgelopen maandag liet het OM al weten niet in cassatie te gaan. Het OM kreeg in hoger beroep namelijk gedeeltelijk haar zin. De aanklager had tegen beide agenten een half jaar voorwaardelijke celstraf geëist en daarnaast een ontzetting van twee jaar uit hun politieambt.

Het OM stelt dat het hof het bewijsmateriaal anders weegt dan het OM, maar dat is geen reden om in cassatie te gaan. Als de zaak nu wel in cassatie gaat, kijkt de hoogste rechter alleen of het gerechtshof het recht en de procesregels goed heeft uitgelegd en toegepast en of de uitspraak goed is onderbouwd.

De 42-jarige Henriquez overleed na zijn arrestatie tijdens een Haags muziekfestival juni 2015. Hij werd hardhandig aangepakt door de politie nadat hij had geroepen dat hij een wapen bij zich had.

