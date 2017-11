Verpleger Rahiied A. (21) verdacht van nog zes moorden

De families van de slachtoffers zijn door het OM inmiddels ingelicht over de nieuwe, schokkende ontwikkelingen. De verdachte werkte op afroepbasis in verschillende zorginstellingen in de regio Rotterdam. De nieuwe 'insuline-incidenten' vonden plaats bij Humanitas in Rotterdam en Jasmijnhuis en de Riederborgh - beide in Ridderkerk. Ook daar werkte Rahiied A. op oproepbasis. In totaal zijn door die instellingen twaalf nieuwe meldingen gedaan. Het gaat niet alleen om bejaarde vrouwen. Ook mannen waren het doelwit van de Rotterdammer.

Rahiied A. werd 17 november gearresteerd nadat eerder die maand door de directie van verpleeghuis ‘t Huys te Hoecke in Puttershoek alarm was geslagen over de verdachte omstandigheden waaronder een van de patiënten onwel was geworden. De vrouw bleek zonder dat er een medische noodzaak voor bestond insuline toegediend te hebben gekregen.

Insulinezaken

Tijdens het politieonderzoek dat daarop werd ingesteld kwamen nog twee insulinezaken aan het licht. In één van gevallen bleek een bejaarde vrouw – uit hetzelfde verpleeghuis – in oktober te zijn overleden nadat volkomen nodeloos insuline was toegediend.