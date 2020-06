‘Verplichte fietshelm voor kinderen en elektrische fietsers kan tientallen doden schelen’

Door een fietshelm voor kinderen en elektrische fietsers te verplichten zou de overheid tientallen verkeersslachtoffers per jaar voorkomen. Dat stellen het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een onderzoek naar effecten van politieke maatregelen op de verkeersveiligheid.

Het rapport wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. Belangrijkste conclusie is dat de regering in de grote steden veel meer moet investeren in fietsvoorzieningen, zoals fietspaden, stallingen en naadloze aansluitingen op het openbaar vervoer. Volgens de twee instanties is de fiets op de auto na het meest gebruikte vervoersmiddel in Nederland. Wat betreft het aantal verplaatsingen en de bestede reistijd is de fiets zelfs belangrijker dan het openbaar vervoer.

Kosten beperkt

Om de verkeersveiligheid voor de fietsers in Nederland te vergroten, moet het kabinet kijken naar gerichte maatregelen, aldus de instanties. Een verplichte fietshelm voor kinderen tot twaalf jaar en bestuurders van elektrische fietsen is een overweging die het meest opvalt.

Volgens het CPB en PBL bespaart een helm jaarlijks enkele duizenden ernstige verkeersgewonden en circa 45 verkeersdoden, ongeveer zeven procent van het totale aantal verkeersdoden per jaar. ‘De kosten zijn relatief beperkt in verhouding tot de potentieel bespaarde slachtoffers’, valt te lezen in het rapport.

Al langer discussie

De discussie om fietshelmen voor kinderen te verplichten, woedt al jaren. In 2012 sprak de Fietsersbond zich nog fel uit tegen het dragen van een helm. Kinderen zouden het dragen van een helm voor fietsers met gevaar associëren. De organisatie stelde dat de onveiligheid zelfs wordt vergroot als fietsers verplicht worden een helm te dragen. Het zou bovendien de motivatie afremmen om te gaan fietsen.

Een traumachirurg van het Amsterdam AMC denkt daar anders over. Hij stelt dat de maatregel met name voor kinderen tussen de tien en veertien jaar juist belangrijk is. ,,Dat is de kwetsbaarste groep“, vertelde hij in een eerder interview. ,,Ze nemen nog niet zo lang deel aan het verkeer en zijn vaak wat onzekerder. Diverse studies in het buitenland hebben aangetoond dat het aantal ongelukken met 60 tot 88 procent kan worden teruggebracht als het dragen van een fietshelm verplicht is. Overigens maak ik me geen enkele illusie dat jongeren tussen de 15 en 19 jaar massaal aan de helm gaan. Het ziet er niet zo hip en cool uit.”

Fietspaden

ANWB-directeur Frits van Bruggen bevestigt dat Nederlandse gemeenten inderdaad meer en betere fietspaden moeten aanleggen om te voorkomen dat het aantal verkeersdoden snel stijgt. ,,Als we niets doen, gaat het echt fout. Ik weet 100 procent zeker dat we nog meer slachtoffers krijgen”, zei hij vorige week tegen deze site.

Spitsheffing

In het CPB-rapport staat verder nog het advies om een spitsheffing voor automobilisten in te voeren. Vorige week werd al bekend dat het kabinet aan de slag gaat met de invoering van een vorm van rekeningrijden. Er liggen meerdere varianten op tafel om automobilisten naar gebruik te laten betalen. Een definitief besluit valt pas in 2025, dus in een volgende kabinetsperiode.

Rekeningrijden ligt binnen de huidige coalitie gevoelig. Met name de VVD van verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen heeft zich er tot dusver fel tegen verzet.